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  5. ДП Gloss- 598 Белый глянец 200*80
Gloss- 598 Белый глянец
0,0
15 913

Дверь межкомнатная "Gloss- 598" Белый глянец глухая

Этот товар смотрят 14 человек
ДП Gloss- 598 Белый глянец 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 266847
Этот товар смотрят 23 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
15 913
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 15 913 ₽
Коробка 1 950 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 120 ₽ x 5 шт.
Изменить
27 363
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 653 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FD500046 Коробка "Т" Белый глянец МДФ 2070х75х35 (у.п)
FD500046 ⋅ 1 950 ₽
 1 950
5 850
FD500053 Наличник "Т" Белый глянец МДФ 2150х75х10.
FD500053 ⋅ 1 120 ₽
 1 120
5 600
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Дверь межкомнатная "Gloss- 598" Белый глянец глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x80
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Gloss

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, глянцевая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, глянцевая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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