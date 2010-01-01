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Межкомнатные двери в Клину

163 товара
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Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Cappuccino Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Cappuccino Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Cappuccino Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
 
4 032
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Cappuccino Melinga
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Riviera Ice глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Riviera Ice
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Дверь Bravo ЭКО Браво-23 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Cappuccino Melinga
 
4 172
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Snow Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Cappuccino Melinga глухая
Прима-2 Cappuccino Melinga
 
5 572
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Matt глухая
Доставим завтра
Прима-2 White Matt
 
6 149 6 832 ₽ -10%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Grace (Эмаль) глухая
Граффити-23 Grace
8 372
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Cappuccino Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-29 Cappuccino Melinga
3 755 4 172 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Cappuccino Melinga остекление зеркало в цвете "графит"
Доставим завтра
Браво-1.55 Cappuccino Melinga
7 252
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Wenge Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
3 892
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grace
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Total Black глухая
Хит
Граффити-12 Total Black
4 704 6 272 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Cappuccino Melinga
3 472
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Wenge Melinga
4 172
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Прима-2 Wenge Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-23" Super White глухая
Граффити-23 Super White
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Grey Pro глухая
Граффити-21 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-4 Grace
4 987 7 672 ₽ -35%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» White Dreamline глухая
Доставим завтра
Граффити-12 White Dreamline
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Браво-29 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Grey Pro
 
4 809 6 412 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Доставим завтра
М7 Т-04 (Медовый)
9 912
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Браво-27 Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-27 Wenge Melinga
 
4 732
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 складная Bianco Veralinga
5 152
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) глухая
Доставим завтра
М5 Т-04 (Медовый)
9 912
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 складная Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) глухая
Доставим завтра
М7 Т-04 (Медовый)
8 652
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Original Oak глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Original Oak
 
7 532
Дверь складная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Grey Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-1» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-1 Grace
4 435 7 392 ₽ -40%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-21 Super White
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-9 Snow Melinga
5 292
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 Cappuccino Melinga
3 606 5 152 ₽ -30%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Total Black глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Total Black
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Wenge Melinga
7 112
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная «Неоклассик-34» White Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-34 White Matt
7 812
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Melinga стекло White Сrystal
Доставим завтра
Прима-3 Cappuccino Melinga
6 272
Дверь межкомнатная «Прима-12.Ф2» White Matt глухая
Доставим завтра
Прима-12.Ф2 White Matt
6 905 7 672 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Bianco Veralinga
7 112
Дверь межкомнатная «Прима-10.Ф7» Grey Matt глухая
Доставим завтра
Прима-10.Ф7 Grey Matt
6 138 7 672 ₽ -20%
Дверь межкомнатная "Realta" Белая глухая
Доставим завтра
Realta Белый
13 470
Дверь межкомнатная «Прима-10.Ф2» Grey Matt глухая
Доставим завтра
Прима-10.Ф2 Grey Matt
6 138 7 672 ₽ -20%
Дверь межкомнатная К "Багетто 1" Эмаль белая глухая
Доставим завтра
Багетто 1 Белый
16 149
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Лучшая цена
Твигги-11.3 складная Cappuccino Melinga
3 606 5 152 ₽ -30%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Порта-21» Anegri Veralinga глухая
Порта-21 Anegri Veralinga
3 920 4 900 ₽ -20%
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Межкомнатные двери с доставкой в Клин

Интернет-магазин «169.ru» в Клину – это широчайший выбор межкомнатных дверей. Разнообразные модели, разработанные лучшими дизайнерами и инженерами, гармонично вписываются в современные и классические интерьерные стили. А недорогие цены позволяют установить межкомнатные двери сразу во всем доме или квартире.

Преимущества приобретения межкомнатных дверей в нашем магазине в Клину:

  • бесплатные услуги замерщика с профессиональной консультацией;
  • доставка купленного товара по адресу, аккуратный подъем по лестнице в квартиру;
  • установка «под ключ», в течение 3-4 часов, дверей различных типов – распашные одинарные и двойные, «купе» и «книжки», из дерева, стекла и пластика.

Если вы ищете качественные и недорогие двери с доставкой в Клин, в комплекте с услугами квалифицированных мастеров-установщиков, – добро пожаловать в «169.ru»!