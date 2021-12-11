Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Хард Флекс
  4. Браво
  5. Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Петли и защёлка в подарок
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Фото покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Ash Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x80

3,9 10 отзывов
Размер двери, см Как сделать замеры?
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    092-0314 Скопировано
  • Материал:
    Хард Флекс
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Похожие

Дверь межкомнатная 32Г Финиш Флекс Грунт, глухая, без кромки, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная 32Г Финиш Флекс Грунт, глухая, без кромки, каркасно-щитовая 1 760 2 070 ₽

Характеристики и описание

  • Артикул:
    092-0314 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Браво
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Ash Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Нет

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Дверная коробка с уплотнителем.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Наши двери в каждом доме

  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
  • Лидеры рынка 22 032 установок дверей в год. Признанный эксперт в сегменте
  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (10)

Фотографии покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
559
А
А Артем
11 декабря 2021
4
Комментарий
Добрый день, я из тех людей, которые очень внимательно относятся к деталям, так, например, я заметил, что упаковка двери в данном магазине очень качественная с учётом всех особенностей двери, так, например, они вставили дополнительную вставку для стекла. Поэтому вы смело можете заказывать дверь через интернет и не бояться, что её доставят в плачевном состоянии.
Вам помог этот отзыв?
З
З Захар Гавриленко
15 ноября 2021
4
Комментарий
Всем привет! хочу сказать, что после покупки двери в этом магазине остались только приятные впечатления. В магазине приятные и милые консультанты, которые терпеливо ответят на все ваши вопросы и помогут определиться с выбором. Дверь приобрели из прочного материала по доступной цене, что очень нас радует.
Вам помог этот отзыв?
Г
Г Гена Ломакин
20 июня 2021
5
Комментарий
К сожалению, при транспортировке стеклянная вставка в двери разбилось, также, как и потребовалось упаковка. Обратились в магазин, консультанты внимательно выслушали, обратились к заведующему, и в течение дня нам обменяли эту дверь. На этот раз решили транспортировать самостоятельно, так как веры доставке больше нет.
Вам помог этот отзыв?
3.9 / 5
5 звезд
6
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 6 708 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 5 246 8 070 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 5 051 7 770 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 6 708 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 5 246 8 070 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая 6 870
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 6 708 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Look Art, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Look Art, глухая, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Look Art, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Look Art, остекленная, magic fog, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Slate Art, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Slate Art, глухая, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 3 915 5 220 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Slate Art, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Slate Art, остекленная, magic fog, царговая 5 085
Приезжайте в наши магазины
Кунцевская Кунцевская Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Медведково Медведково Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Новокосино Новокосино Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Бульвар Адмирала Ушакова Бульвар Адмирала Ушакова Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Одинцово Одинцово, ул. Баковская, 5 (склад) Одинцово (склад) Москва, Одинцово, ул. Баковская, 5 Самовывоз: пн-пт: с 9:00 до 19:30 сб-вс: с 9:00 до 18:00 Подробнее
Установим с гарантией
входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть
500₽