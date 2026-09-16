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  5. Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac White, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac White, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac White, остекленная, царговая
5,0
11 375

Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac White, остекленная, царговая 200x70

5,0
Этот товар смотрят 5 человек
Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac White, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac White, остекленная, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 946276
Этот товар смотрят 22 человека

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
11 375
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 11 375 ₽
Коробка 923 ₽ x 3 шт.
Наличник 550 ₽ x 5 шт.
Изменить
16 894
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 896 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59132-3055 Коробка телескопическая Флекс Эмаль Shellac White МДФ 2070*70*32 (у,п)
59132-3055 ⋅ 923 ₽
 923
2 769
59270-3093 Наличник телескопический Флекс Эмаль Shellac White МДФ Прямоугольный 2150*70*8
59270-3093 ⋅ 550 ₽
 550
2 750
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Дверь межкомнатная Классико-13.1 ПЭТ, Shellac White, остекленная, царговая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70
200×80
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    58070-4364
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Shellac White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Milling White I
  • Вес, кг:
    27.5
  • Размер упаковки:
    201*71*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Отделка: FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Отделка
FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем
Стекло
Сатинированное стекло с гравировкой. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой при производстве не используется.
Особенности
Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, стоевой профиль без пустот

Характеристики

  • Артикул:
    58070-4364
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Shellac White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Milling White I
  • Вес, кг:
    27.5
  • Размер упаковки:
    201*71*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF

Отзывы и вопросы о товаре

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