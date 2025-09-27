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  5. Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
5,0
7 770

Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая

5,0
Этот товар смотрят 6 человек
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 782048
Этот товар смотрят 27 человек

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 770
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 770 ₽
Коробка 1 110 ₽ x 3 шт.
Наличник 660 ₽ x 3 шт.
Изменить
13 080
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 295 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 72 раза
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
170-0016 Коробка "Т" ПЭТ White Silk МДФ 2070*70*32 (у,п)
170-0016 ⋅ 1 110 ₽
 1 110
3 330
170-0020 Наличник "Т" ПЭТ White Silk МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
170-0020 ⋅ 660 ₽
 660
1 980
Показать ещё
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70
200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: White Silk
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ White Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ Grey Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ Stormy Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Прима-3 ПЭТ Cream Silk, остекленная, white сrystal, без кромки, царговая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    169-0343
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Silk
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    24
  • Размер упаковки:
    201*81*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    16 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

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Ручки раздельные
Накладки
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Замки для межкомнатных дверей
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Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

ПЭТ- облицовочный материал нового поколения, соответствует актуальному тренду на матовые поверхности. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). С гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Поверхность плёнки защищена специальным супер матовым лаком, отверждённым эксимерным УФ-излучением, имеет специальное покрытие Anti-fingerprint. Такое покрытие не оставляет на себе отпечатки пальцев и обладает устойчивостью к механическим повреждениям (царапины, удары) и к воздействию бытовых реагентов. ПЭТ материал отличается легкостью переработки, не содержит растворителей, формальдегидов и тяжелых металлов, не выцветает со временем. ПЭТ – не деформируется, водонепроницаем, обладает высокой степенью шумоизоляции, лёгок в использовании.
Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Silk - примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU).
Стекло
White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Особенности
Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для производства применяется PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).

Характеристики

  • Артикул:
    169-0343
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Silk
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    24
  • Размер упаковки:
    201*81*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП.

Отзывы и вопросы о товаре

1
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 1 оценок
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П
П Покупатель
27 сентября 2025
5
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5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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