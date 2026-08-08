Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Alpik Oak в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 200x60

Описание

Отделка

Гладкое покрытие с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости, на основе полипропилена (Южная Корея). Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.

Комплектующие

Врезная магнитная защелка Border (черная)

Стекло

Дверь укомплектована черным окрашенным стеклом лакобель - Black Star.

Особенности

Двери с алюминиевой кромкой укомплектованы механизмом магнитной защелки (цвет: Черный) для легкого и практически бесшумного закрывания.

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка чёрного цвета. Дверь укомплектована черным окрашенным стеклом лакобель - Black Star.