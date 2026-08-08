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  6. Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
5,0
8 925

Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая 200x60

5,0
Этот товар смотрят 6 человек
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 846154
Этот товар смотрят 15 человек

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 925
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 925 ₽
Коробка 868 ₽ x 3 шт.
Наличник 482 ₽ x 3 шт.
Изменить
12 975
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 488 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59132-3037 Коробка телескопическая AL ПП Nardo Grey МДФ 2070*70*32 (у,п)
59132-3037 ⋅ 868 ₽
 868
2 604
59270-3086 Наличник телескопический ПП Nardo Grey МДФ Прямоугольный 2150*70*8
59270-3086 ⋅ 482 ₽
 482
1 446
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Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
190×55
200×60
200×70 200×80 200×90
Как сделать замеры
Цвет: Nardo Grey
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Nardo Grey в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта-50.1 B Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Материал:
    Полипропилен

Характеристики

  • Артикул:
    58160-3898
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Nardo Grey
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    16.7
  • Размер упаковки:
    201*61*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF
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Дополнительно:

  • Образец:
    в 2 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. С 2-х сторон двери установлен черный декоративный элемент. Дверь укомплектована механизмом защелки M-3-WC (магнитная, черная) для легкого и практически бесшумного закрывания.
Отделка
Гладкое покрытие на основе полипропилена (Южная Корея), имитирующее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Комплектующие
Врезная магнитная защелка Border (черная)

Характеристики

  • Артикул:
    58160-3898
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Z
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Nardo Grey
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    16.7
  • Размер упаковки:
    201*61*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF

Отзывы и вопросы о товаре

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