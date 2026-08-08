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  5. Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
4,8
6 870

Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая 200x60

4,8
Этот товар смотрят 27 человек
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 966118
Этот товар смотрят 27 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 870
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 870 ₽
Коробка 675 ₽ x 3 шт.
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
Изменить
10 200
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 145 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-3351 Коробка "Т" В White Pro МДФ 2070*70*32 (у,п)
147-3351 ⋅ 675 ₽
 675
2 025
147-3350 Наличник "Т" В White Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
147-3350 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
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Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70 200×80 200×90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Материал:
    Винил

Характеристики

  • Артикул:
    146-1687
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    White Pro
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    18.1
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    8 товаров
  • Образец:
    в 1 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

Характеристики

  • Артикул:
    146-1687
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    White Pro
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    18.1
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Межкомнатные двери Браво. Каталог (документация) 2 (pdf)

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