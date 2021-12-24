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Скинни-13 Casablanca
4,6
4 099 6 832 -40%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Casablanca остекление White Сrystal

4,6
Этот товар смотрят 14 человек
ДП ПВХ Скинни-13 Casablanca White Сrystal 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 95919
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 099
6 832
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 099 ₽
Коробка 840 ₽ x 3 шт.
Наличник 462 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 929
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 120 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0001 Коробка "Т" ПВХ Casablanca МДФ 2070*70*32 Ч-38 (у,п)
147-0001 ⋅ 840 ₽
 840
2 520
147-0014 Наличник "Т" ПВХ Casablanca МДФ Прямоугольный 2150*70*8
147-0014 ⋅ 462 ₽
 462
2 310
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Casablanca остекление White Сrystal
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Casablanca
Дверь ПВХ Скинни-13 П-23 (Белый) ПО СТ-Худ. 200*80
ДП ПВХ Скинни-13 Casablanca White Сrystal 200*80
ДП ПВХ Скинни-13 Dark Barnwood White Сrystal 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    19.84
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Антивандальная структурная ПВХ, износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0.4 мм.
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Casablanca
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    19.84
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

21
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
24 декабря 2021
5
Комментарий
Спасибо вам, замечательная модель дверей, идеальная для спальни. Фактура очень красивая! Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам магазина, отлично помогли с выбором.
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К
01 декабря 2021
4
Комментарий
Здравствуйте. Делали ремонт в спальне и решили дверь новую прикупить. Доставку заказывали на дом, проблем не было. В дизайн спальни дверь подошла хорошо. Безумно красиво все вместе смотрится.
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П
29 июля 2021
5
Комментарий
Заказал двери в спальню, я давно хотел новую большую дверь, так как старая уже сильно надоела за все эти годы. Стоит теперь эта красивая дверь в нашей прекрасной спальне. Спасибо.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 21 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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