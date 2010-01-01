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  5. ДП Ш Прайм Тон капучино 200*70
Прайм Тон капучино
0,0
11 584

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая

Этот товар смотрят 22 человека
ДП Ш Прайм Тон капучино 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 624639
Этот товар смотрят 15 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
11 584
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 11 584 ₽
Коробка 1 277 ₽ x 3 шт.
Наличник 748 ₽ x 5 шт.
Изменить
19 155
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 931 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRDS037 Коробка Ш (Тон капучино) полукруглая 2100*70*32 М
VRDS037 ⋅ 1 277 ₽
 1 277
3 831
VRDS038 Наличник Ш МДФ (Тон капучино) Тип-0 2150*70*10
VRDS038 ⋅ 748 ₽
 748
3 740
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Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Размер полотна, см:
200x70
190x55
190x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
200x90
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Комфорт

Характеристики

  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.049
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
В качестве покрытия используется натуральный шпон покрытый тремя слоями лака
Материал
Каркас выполнен из массива хвойных пород древесины, МДФ панели с фрезеровкой

Характеристики

  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Объём, м. куб.:
    0.049
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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