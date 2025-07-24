Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
0,0
19 180 ₽
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая 200x90
Поделиться
Этот товар смотрят 14 человек
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 624647
Этот товар смотрят 6 человек
Фотографии покупателей
Хочу скидку
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|VRDS037
|
Коробка Ш (Тон капучино) полукруглая 2100*70*32 М
VRDS037 ⋅ 1 710 ₽
|1 710 ₽
|
|5 130 ₽
|VRDS038
|
Наличник Ш МДФ (Тон капучино) Тип-0 2150*70*10
VRDS038 ⋅ 748 ₽
|748 ₽
|
|3 740 ₽
Показать ещё
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Материал:Шпонированные
Характеристики
-
Артикул:VRDS0075
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Тон капучино
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Сатинат бронза художественный
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201*91*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.063
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас выполнен из массива хвойных пород древесины, МДФ панели с фрезеровкой
Развернуть Свернуть
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
В качестве покрытия используется натуральный шпон покрытый лаком
Характеристики
-
Артикул:VRDS0075
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Комфорт
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Тон капучино
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Сатинат бронза художественный
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201*91*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Матовая
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.063
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас выполнен из массива хвойных пород древесины, МДФ панели с фрезеровкой
Отзывы и вопросы о товаре0