Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая 210x80

Отделка
FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем
Комплектующие
Врезана магнитная защелка AGB, выполнена фрезеровка под 2 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 2 скрытыми петлями AGB.
Стекло
Без стекла
Декор
Без декора
Особенности
Дверь скрытого монтажа с внешним открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете Матовый хром
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