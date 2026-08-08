Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 220x80

Дверь скрытого монтажа с внутреннем открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете Черный
Отделка
Праймер White - грунт-пленка, обеспечивающая идеальную основу для последующего нанесения всех видов красок и лаков
Комплектующие
Врезана магнитная защелка AGB, выполнена фрезеровка под 3 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 3 скрытыми петлями AGB.
Стекло
Без стекла
Декор
Без декора
Особенности
Двери с алюминиевой кромкой укомплектованы механизмом магнитной защелки для легкого и практически бесшумного закрывания; выполнена фрезеровка под скрытые петли.
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