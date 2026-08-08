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  5. Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
4,9
12 285 15 356

Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 230x80

4,9
Этот товар смотрят 35 человек
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 973451
Этот товар смотрят 6 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
12 285 15 356
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 285 ₽
Погонаж 23 660 ₽
Изменить
35 945
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
2 048 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59144-11257 Комплект коробки Invisible 2500/1000-59*44 (L), кромка-черная матовая, (AGB)
59144-11257 ⋅ 23 660 ₽
 23 660
23 660
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Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 230x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70 200×80 200×90 210×60 210×70 210×80 210×90 220×60 220×70 220×80 220×90 230×60 230×70
230×80
230×90
Как сделать замеры
Цвет: Серый
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Graphite, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    230 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    42
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible
  • Материал:
    Грунт (под окраску)

Характеристики

  • Артикул:
    58180-10507
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    42
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    30.82
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий (26-32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (Защелка AGB магнитная черная)
  • Фрезеровка под петли:
    Да (3 скрытые петли AGB)
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

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Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Дверь скрытого монтажа с внутреннем открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете Черный
Отделка
Праймер White - грунт-пленка, обеспечивающая идеальную основу для последующего нанесения всех видов красок и лаков
Комплектующие
Врезана магнитная защелка AGB, выполнена фрезеровка под 3 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 3 скрытыми петлями AGB.
Стекло
Без стекла
Декор
Без декора
Особенности
Двери с алюминиевой кромкой укомплектованы механизмом магнитной защелки для легкого и практически бесшумного закрывания; выполнена фрезеровка под скрытые петли.

Характеристики

  • Артикул:
    58180-10507
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    42
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Серый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    30.82
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий (26-32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (Защелка AGB магнитная черная)
  • Фрезеровка под петли:
    Да (3 скрытые петли AGB)
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF

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