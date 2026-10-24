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Дверь межкомнатная Браво-0.30Р.П ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, каркасно-щитовая

Дверь межкомнатная Браво-0.30Р.П ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 230x90

Размер двери, см Как сделать замеры?
200×60 200×70 200×80 200×90 210×60 210×70 210×80 210×90 220×60 220×70 220×80 220×90 230×60 230×70 230×80
Цвет: Cream Silk
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    169-1498 Скопировано
  • Материал:
    ПЭТ
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Гарантия:
    18 месяцев
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
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Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    169-1498 Скопировано
  • Материал:
    Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block.
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Гарантия:
    18 месяцев
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo P
  • Стиль:
    Современный, Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Cream Silk
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    без стекла
  • Декор:
    Black Silk
  • Вес, кг:
    32
  • Размер упаковки:
    231* 91 *3,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.
Цвет по RAL
Cream Silk — примерно соответствует RAL 7044.
Декор
Black Silk (BS) — черные матовые декоративные вставки (P3) и кромка (K4).
Особенности
Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной толщиной 2 мм с 4 сторон (K4) по технологии «невидимого шва». Для кромкооблицовки и отделки лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации.

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  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
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  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

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