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ДП В Граффити-4 Super White 200*80 в комплекте

Дверь межкомнатная Граффити-4 Винил Super White, глухая, кромка обычная, каркасно-щитовая

Коротко о товаре
  • Артикул:
    RASB00053 Скопировано
  • Материал:
    Винил
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Для дверей-купе
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Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Характеристики и описание

  • Артикул:
    RASB00053 Скопировано
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Super White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    25
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Состав комплекта
ДП В Граффити-4 Super White 200*80
Цвет по RAL
Super White - примерно соответствует RAL 9003, матовый (≤ 4,9 GU).

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