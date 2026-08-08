Усиление: Три горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» - двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).

Утепление: Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm - экологически чистый материал (не содержит фенол-формальдегид, не выделяет фосген).

Утепление коробки: Нет

Крепление: Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).

Петли: 140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт

Верхний замок: Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс

Нижний замок: Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 3 класс ( 20-25 дБ)

Цилиндр: 100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте.

Накладка цилиндровая наружная: БОН-Л Хром (либо аналоги)

Накладка цилиндровая внутренняя: БОН-Л Хром (либо аналоги)

Накладка сувальдная наружная: БОН-СА Хром с автоматической шторкой (либо аналоги)

Накладка сувальдная внутренняя: БОН-СЭ Хром со шторкой (либо аналоги)

Ручка: S-93 Хром

Ночная задвижка: И-65

Поворотник для ночной задвижки: BKW8 RM CP- 50 Хром

Глазок: 6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°

Комплектующие: Заглушки для монтажных отверстий. Декоративная ответная планка из нержавеющей стали. Встроенные в дверную коробку гильзы из ABS-пластика обеспечивают тихую работу ригелей.

Цвет: Антик Серебро/Nardo Grey

Качество: Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.