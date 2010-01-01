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  5. Как до нас добраться от метро Молодёжная
Как до нас добраться от метро Молодёжная
Кунцевская

Как добраться из ближайших районов

Красногорск
Фили
Строгино
Одинцово
Солнцево
Крылатское
Сетунь
Заречье
Рублево
Немчиновка
Ромашково