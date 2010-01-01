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  5. ДП ЭКО Браво-0 Slate Art 200*90
Браво-0 Slate Art
0,0
3 892

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Slate Art глухая

Этот товар смотрят 15 человек
ДП ЭКО Браво-0 Slate Art 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 226261
Этот товар смотрят 23 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Добор 532 ₽ x 3 шт.
Добор 686 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 918
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1106 Добор "Т" ЭКО Slate Art МДФ 2070*100*8 М
031-1106 ⋅ 532 ₽
 532
1 596
031-1107 Добор "Т" ЭКО Slate Art МДФ 2070*120*8 М
031-1107 ⋅ 686 ₽
 686
3 430
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Slate Art глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Slate Art
ДП ЭКО Браво-0 Original Oak 200*90 ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*90 ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*90 ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*90
+6

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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