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  5. ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*90
Браво-0 Cappuccino Melinga
0,0
3 472

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая

Этот товар смотрят 28 человек
ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256373
Этот товар смотрят 35 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 112
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
579 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Размер полотна, см:
200x90
190x55
190x60
200x60в наличии
200x70в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Браво-0 Original Oak 200*90 ДП ЭКО Браво-0 Stormy Wood 200*90
ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*90
ДП ЭКО Браво-0 Snow Melinga 200*90
+6

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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