Дверь межкомнатная Браво-0.21.П Экошпон Slate Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 200x70

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Цвет по RAL

Slate Art - со структурой камня, примерно соответствует RAL 7022, матовый (≈ 1,8 GU).

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой черной кромкой из ПВХ.