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  5. Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
4,9
4 935

Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая 200x90

4,9
Этот товар смотрят 28 человек
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1028576
Этот товар смотрят 34 человека

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 935
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 935 ₽
Коробка 675 ₽ x 3 шт.
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 265
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
823 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2347 Коробка "Т" ЭКО Cream Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-2347 ⋅ 675 ₽
 675
2 025
031-2349 Наличник "Т" ЭКО Cream Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2349 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
Показать ещё
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
190×55 190×60 200×60 200×70 200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, magic fog, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Цвет: Cream Melinga
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cream Melinga, остекленная, black shine, царговая
Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Grey Silk, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ White Silk, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Stormy Silk, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 ПЭТ Cream Silk, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Grey Melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Wenge Melinga, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Nordic Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Riviera Ice, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Look Art, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Slate Art, остекленная, black shine, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Original Oak, остекленная, black shine, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco melinga, остекленная, black shine, царговая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-7553
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cream Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Shine
  • Вес, кг:
    24.2
  • Размер упаковки:
    201*91*3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    5 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Cream Melinga - примерно соответствует RAL 7044, матовый (≈ 4,7 GU).
Особенности
Рамочные (царговые) двери изготовлены из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).

Характеристики

  • Артикул:
    153-7553
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Cream Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Black Shine
  • Вес, кг:
    24.2
  • Размер упаковки:
    201*91*3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Межкомнатные двери Браво. Эскизы (документация) (pdf) Межкомнатные двери Браво. Каталог (документация) 2 (pdf)

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