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  5. ДП ЭКО SP 65 Венге Сатинато 200*80
SP 65 Венге
0,0
8 305

Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 65» Венге остекление Сатинато

Этот товар смотрят 26 человек
ДП ЭКО SP 65 Венге Сатинато 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 273563
Этот товар смотрят 10 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 305
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 305 ₽
Коробка 687 ₽ x 3 шт.
Наличник 887 ₽ x 5 шт.
Изменить
14 801
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 385 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003027 Коробка "Т" ЭКО Венге МДФ 2070*70*32 у.п
ZD003027 ⋅ 687 ₽
 687
2 061
ZD003028 Наличник "Т" ЭКО Венге МДФ Прямоугольный ( к-т 2.5 шт) 2130*70*10
ZD003028 ⋅ 887 ₽
 887
4 435
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Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 65» Венге остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Венге
ДП ЭКО SP 65 Темный лен Сатинато 200*80 ДП ЭКО SP 65 Беленый дуб Сатинато 200*80 ДП ЭКО SP 65 Сканди Сатинато 200*80 ДП ЭКО SP 65 Нордик Сатинато 200*80
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP

Характеристики

  • Артикул:
    АZD001887
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    АZD001887
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    SP
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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