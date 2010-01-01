Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Эмаль
  4. Art-Lite
  5. ДП Art-Lite ПГ Galera Белая эмаль 200*80
Galera Белый
0,0
14 635

Дверь межкомнатная "Galera" Белая глухая

Этот товар смотрят 30 человек
ДП Art-Lite ПГ Galera Белая эмаль 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 499710
Этот товар смотрят 32 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
14 635
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 14 635 ₽
Коробка 1 471 ₽ x 3 шт.
Наличник 2 411 ₽ x 2 шт.
Изменить
23 870
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 440 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD00330695 Коробка "Т" Белая эмаль МДФ 2050*70*32 у.п
ZD00330695 ⋅ 1 471 ₽
 1 471
4 413
ZD00330696 Наличник "Т" Белая эмаль МДФ Прямоугольный( к-т 2.5 шт) 2140*70*10
ZD00330696 ⋅ 2 411 ₽
 2 411
4 822
Показать ещё
Дверь межкомнатная "Galera" Белая глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Белый
ДП Art-Lite ПГ Galera Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*80
ДП Art-Lite ПГ Galera Белая эмаль 200*80
ДП Art-Lite ПГ Galera Жемчужно-перламутровая эмаль 200*80 ДП Art-Lite ПГ Galera Серый шелк эмаль 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Art-Lite

Характеристики

  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эмаль RENNER
Материал
Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.

Характеристики

  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Сканди Межкомнатные двери в Можайске Межкомнатные двери орех со стеклом Двери Браво цвета Орех Межкомнатные двери цвета Белый матовый Межкомнатные двери орех ПВХ Белые двери МДФ Межкомнатные двери цвета Светлый бетон Раздвижные межкомнатные двери со стеклом Межкомнатные двери Twiggy

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Art-Lite"

Дверь межкомнатная "Groove" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) стекло Лакобель белый
Groove Светло-серый
15 803
Дверь межкомнатная "Groove" Белая стекло Лакобель черный
Groove Белый
15 803
Дверь межкомнатная "Groove" Белая стекло Лакобель белый
Groove Белый
15 803
Дверь межкомнатная "Groove" Серый шелк стекло Лакобель белый
Groove Серый шелк
15 803
Дверь межкомнатная "Groove" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) стекло Лакобель черный
Groove Светло-серый
15 803
Дверь межкомнатная "Сhaos" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель черный
Chaos Жемчужно-перламутровый
15 803
Дверь межкомнатная "Groove" Серый шелк стекло Лакобель черный
Groove Серый шелк
15 803
Дверь межкомнатная "Groove" Жемчужно-перламутровая стекло Лакобель белый
Groove Жемчужно-перламутровый
15 803
Дверь межкомнатная "А3 ALU" Белая стекло Лакобель черный
А3 ALU Белый
22 811
Дверь межкомнатная "А3 ALU" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) стекло Лакобель белый
А3 ALU Светло-серый
22 811
Дверь межкомнатная "А3 ALU" Серый шелк стекло Лакобель белый
А3 ALU Серый шелк
22 811
Дверь межкомнатная "А3 ALU" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) стекло Лакобель черный
А3 ALU Светло-серый
22 811

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть