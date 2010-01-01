Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Эмалит
  4. Неоклассик
  5. ДП ЭМА Неоклассик-33 White Matt White Сrystal 200*90
Неоклассик-33 White Matt
0,0
7 409 8 232 -10%

Дверь межкомнатная «Неоклассик-33» White Matt остекление White Сrystal

Этот товар смотрят 26 человек
ДП ЭМА Неоклассик-33 White Matt White Сrystal 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238112
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 409
8 232
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 409 ₽
Коробка 693 ₽ x 3 шт.
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 443
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 235 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0021 Коробка "Т" ЭМА White Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0021 ⋅ 693 ₽
 693
2 079
155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
Показать ещё
Дверь межкомнатная «Неоклассик-33» White Matt остекление White Сrystal
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП ЭКО Неоклассик-33 Wenge Melinga White Сrystal 200*90 ДП ЭКО Неоклассик-33 White Wood White Сrystal 200*90 ДП ЭКО Неоклассик-33 Nordic Oak White Сrystal 200*90 ДП ЭКО Неоклассик-33 Riviera Ice White Сrystal 200*90
+7

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic

Характеристики

  • Артикул:
    066-0205
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0205
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Неоклассика

Популярные подборки

Межкомнатные двери гармошка Венге Межкомнатные двери шириной 55 см Межкомнатные двери цвета Бронза Сатинато Межкомнатные двери Ярославское шоссе Межкомнатные двери Азалия Межкомнатные двери Венге со стеклом Межкомнатные двери из экошпона Венге Межкомнатные двери шпонированные Беленый дуб Звукоизоляционные межкомнатные двери Раздвижные межкомнатные двери на кухню

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Неоклассик"

Дверь межкомнатная «Неоклассик-32» White Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 White Matt
 
6 653 7 392 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Неоклассик-33» Grey Matt остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Grey Matt
8 232
Дверь межкомнатная «Неоклассик-32» Grey Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Grey Matt
7 392
Дверь межкомнатная «Неоклассик-33» White Matt остекление White Сrystal
Доставим завтра
Неоклассик-33 White Matt
7 409 8 232 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Неоклассик-34» White Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-34 White Matt
7 812
Дверь межкомнатная «Неоклассик-35» White Matt остекление White Сrystal
Неоклассик-35 White Matt
7 787 8 652 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Неоклассик-34» Gray Matt глухая
Неоклассик-34 Gray Matt
7 812
Дверь межкомнатная «Неоклассик-35» Gray Matt остекление White Сrystal
Неоклассик-35 Gray Matt
8 652

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Доставим завтра
Concept-501 Белоснежно матовый
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Прима-2 Snow Melinga 200*80
Доставим завтра
Прима-2 Snow Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-32 Super White
6 412
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-21 Snow Art
 
4 452
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Snow Art Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Snow Art
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Браво-27 Snow Melinga
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть