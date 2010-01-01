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Gloss-701 кромка Матовый хром Белый глянец
0,0
27 120

Дверь межкомнатная "Gloss-701" Белый глянец глухая, кромка-матовый хром

Этот товар смотрят 19 человек
ДП Gloss-701 Белый глянец 200*70 мат. Хром
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 282558
Этот товар смотрят 34 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
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Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
27 120
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 27 120 ₽
Наличник 1 120 ₽ x 5 шт.
Коробка 2 470 ₽ x 3 шт.
Изменить
40 130
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
4 520 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FD500053 Наличник "Т" Белый глянец МДФ 2150х75х10.
FD500053 ⋅ 1 120 ₽
 1 120
5 600
FDT700008 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнит.) 40х80x2070 мм, Белый глянец
FDT700008 ⋅ 2 470 ₽
 2 470
7 410
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Дверь межкомнатная "Gloss-701" Белый глянец глухая, кромка-матовый хром
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер, см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Gloss

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический; компланарный
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    Гладкая, глянцевая
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Глянец
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический; компланарный
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    Гладкая, глянцевая
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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