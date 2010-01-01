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Межкомнатные двери в Солнечногорске

97 товаров
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Cappuccino Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Cappuccino Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Riviera Ice глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Riviera Ice
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Snow Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Total Black глухая
Хит
Граффити-12 Total Black
4 704 6 272 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-23" Super White глухая
Граффити-23 Super White
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Grey Pro глухая
Граффити-21 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-0 Snow Art
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» White Dreamline глухая
Доставим завтра
Граффити-12 White Dreamline
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Grey Pro
 
4 809 6 412 ₽ -25%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 складная Bianco Veralinga
5 152
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 складная Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
4 032
Дверь складная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Grey Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-9 Snow Melinga
5 292
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 Cappuccino Melinga
3 606 5 152 ₽ -30%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Total Black глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Total Black
 
6 272
Дверь межкомнатная «Браво-29» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Alaska
 
5 572
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная «Неоклассик-34» White Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-34 White Matt
7 812
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Alaska
 
3 674 4 592 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая
Доставим завтра
Браво-21 Alaska
 
3 562 4 452 ₽ -20%
Дверь межкомнатная "Realta" Белая глухая
Доставим завтра
Realta Белый
13 470
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Лучшая цена
Твигги-11.3 складная Cappuccino Melinga
3 606 5 152 ₽ -30%
Дверь межкомнатная «Браво-23» Alaska остекление Magic Fog
Хит
Браво-23 Alaska
 
4 010 5 012 ₽ -20%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 Bianco Veralinga
5 152
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
47 730
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Статус-12 Ф-05 (Дуб)
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-05 (Дуб)
8 932
Дверь межкомнатная "Венеция 2 ART" Белая глухая
Венеция 2 ART Белый
14 635
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Grey Pro глухая
Граффити-12 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная "Concept-710" Шелл грей глухая, кромка-матовый хром
Concept-710 кромка Матовый хром Шелл грей
24 542
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Каролина Ф-05 (Дуб)
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Эксклюзив Ф-05 (Дуб)
7 252
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Рондо Ф-05 (Дуб)
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-7» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Браво-7 Wenge Melinga
5 292
Дверь межкомнатная "Realta" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) глухая
Realta Светло-серый
13 470
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Браво-9 Wenge Melinga
5 292
Дверь межкомнатная "Future-709" Дуб Серена керамика глухая, кромка-черная матовая
Future-709 кромка Чёрная матовая Дуб Серена керамика
18 569
Дверь межкомнатная "Future-602" Дуб винчестер светлый, стекло Сатинато белое
Future-602 Дуб Винчестер светлый
11 907
Дверь межкомнатная "Future-654" Дуб серена белый кристалл глухая
Future-654 Дуб серена белый кристалл
9 990
Дверь межкомнатная «Браво-22» Alaska черный окрашенный lacobel
Браво-22 Alaska
 
3 898 4 872 ₽ -20%
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Каролина Ф-05 (Дуб)
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Wenge Melinga остекление Wired Glass
Браво-9 Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
52 504
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
47 730
Дверь межкомнатная "Future-709" Дуб Серена керамика глухая, кромка-матовый хром
Future-709 кромка Матовый хром Дуб Серена керамика
18 569
Дверь межкомнатная "Design-710" Лофт ред глухая, кромка-черная матовая
Design-710 кромка Чёрная матовая Лофт ред
32 040
Дверь межкомнатная "Платина-7"  Crystall White вставка Лакобель белое кромка-матовый хром
Платина-7 кромка Матовый хром Crystall White
33 600
Дверь межкомнатная "Concept-709" Лайт грей глухая, кромка-черная матовая
Concept-709 кромка Чёрная матовая Лайт грей
25 360
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-05 (Дуб) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-05 (Дуб)
6 832
Дверь межкомнатная "Concept-655" Шелл грей, стекло Лакобель чёрное
Concept-655 Шелл грей
14 550
Дверь межкомнатная "Concept-655" Магнолия, стекло Лакобель чёрное
Concept-655 Магнолия
10 290
Дверь межкомнатная "Future-602" Дуб винчестер светлый, Зеркало
Future-602 Дуб Винчестер светлый
12 495
Дверь межкомнатная "Future-654" Бетон тёмно-серый глухая
Future-654 Бетон тёмно-серый
12 460
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Межкомнатные двери с доставкой в Солнечногорск

Интернет-магазин «169.ru» в Солнечногорске – это широчайший выбор межкомнатных дверей. Разнообразные модели, разработанные лучшими дизайнерами и инженерами, гармонично вписываются в современные и классические интерьерные стили. А недорогие цены позволяют установить межкомнатные двери сразу во всем доме или квартире.

Преимущества приобретения межкомнатных дверей в нашем магазине в Солнечногорске:

  • бесплатные услуги замерщика с профессиональной консультацией;
  • доставка купленного товара по адресу, аккуратный подъем по лестнице в квартиру;
  • установка «под ключ», в течение 3-4 часов, дверей различных типов – распашные одинарные и двойные, «купе» и «книжки», из дерева, стекла и пластика.

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