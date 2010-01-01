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Твигги-11.3 Cappuccino Melinga
0,0
3 606 5 152 -30%

Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 18 человек
ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256603
Этот товар смотрят 22 человека

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 606
5 152
-30%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 606 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Добор 476 ₽ x 3 шт.
Добор 714 ₽
Изменить
7 498
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 168 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
031-2282 Добор "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*100*8
031-2282 ⋅ 476 ₽
 476
1 428
031-2283 Добор "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*150*8
031-2283 ⋅ 714 ₽
 714
714
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Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x80
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭМА Твигги-11.3 White Matt Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Твигги-11.3 Snow Melinga Magic Fog 200*80 ДП ЭКО Твигги-11.3 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Твигги-11.3 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*80
+2

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy

Характеристики

  • Артикул:
    153-1254
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Раздвижные двери — это удобная и функциональная конструкция. Состоит из одного или двух полотен и системы направляющих. Позволяет значительно сэкономить пространство в помещении
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1254
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Twiggy
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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