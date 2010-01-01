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Межкомнатные двери в Серпухове

114 товаров
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Cappuccino Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Cappuccino Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-12 Whitey
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Whitey
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Whitey
 
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Riviera Ice глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Riviera Ice
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-20» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-20 Whitey
 
5 466 6 832 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Snow Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-13 Whitey
 
8 932
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Dreamline глухая
Браво-0 Brown Dreamline
 
3 892
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-23 Whitey
8 372
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-2» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Whitey
 
7 672
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grace
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Total Black глухая
Хит
Граффити-12 Total Black
4 704 6 272 ₽ -25%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-5» Whitey (Эмаль) глухая
Граффити-5 Whitey
 
7 672
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-23" Super White глухая
Граффити-23 Super White
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Grey Pro глухая
Граффити-21 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Доставим завтра
Браво-0 Snow Art
 
3 892
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1 Аrt» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Лучшая цена
Скинни-15.1 Art Whitey
6 261 9 632 ₽ -35%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-4 Grace
4 987 7 672 ₽ -35%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» White Dreamline глухая
Доставим завтра
Граффити-12 White Dreamline
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Grey Pro
 
4 809 6 412 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Доставим завтра
М7 Т-04 (Медовый)
9 912
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-15.1 Whitey
8 932
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 складная Bianco Veralinga
5 152
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) глухая
Доставим завтра
М5 Т-04 (Медовый)
9 912
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 складная Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) глухая
Доставим завтра
М7 Т-04 (Медовый)
8 652
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14 Аrt» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Скинни-14 Art Whitey
4 519 7 532 ₽ -40%
Дверь складная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Grey Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-1» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-1 Grace
4 435 7 392 ₽ -40%
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-4» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Граффити-4 Whitey
 
5 754 7 672 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Skyline глухая
Доставим завтра
Браво-0 Brown Skyline
2 604 3 472 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-21 Super White
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-9 Snow Melinga
5 292
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 Cappuccino Melinga
3 606 5 152 ₽ -30%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Total Black глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Total Black
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Неоклассик-32 Wenge Melinga
7 112
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная «Неоклассик-34» White Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-34 White Matt
7 812
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Доставим завтра
Аркада Люкс Белое сатинато
13 745 18 326 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Skyline глухая
Доставим завтра
Браво-0 White Skyline
 
3 472
Дверь межкомнатная "Realta" Белая глухая
Доставим завтра
Realta Белый
13 470
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Лучшая цена
Твигги-11.3 складная Cappuccino Melinga
3 606 5 152 ₽ -30%
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-21» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Скинни-21 Whitey
7 146 8 932 ₽ -20%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-1" Total Black глухая
Лучшая цена
Граффити-1 Total Black
5 019 6 692 ₽ -25%
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Купе Лайт Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
 
10 206
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Твигги-11.3 Bianco Veralinga
5 152
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Лайт Бронза сатинато
 
11 886
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Статус-12 Ф-05 (Дуб)
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-05 (Дуб)
8 932
Дверь межкомнатная "Венеция 2 ART" Белая глухая
Венеция 2 ART Белый
14 635
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Межкомнатные двери с доставкой в Серпухов

Интернет-магазин в Серпухове «169.ru» предлагает недорогие межкомнатные двери по ценам производителей. В каталоге вниманию владельцев частных домов и квартир, учреждений и коммерческих организаций г. Серпухова представлен широчайший ассортимент стильных моделей. В наличии застекленные и глухие, с встроенным зеркалом и витражами.

В чем преимущества 169?

  • Большой выбор изделий из массива дерева, МДФ, шпонированных и глянцевых.
  • Бесплатные услуги замерщика и доставка покупки прямо в квартиру.
  • Установка мастером любых типов дверей.
  • Заказ единовременного монтажа межкомнатных дверей во всем доме, офисном центре.

Купить межкомнатные двери с доставкой по Серпухову можно прямо сейчас, не выходя из дома. Достаточно выбрать понравившуюся модель, и сделать заказ.