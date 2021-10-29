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  5. Дверь М 7 Т-06 (Темный Лак) ПО СТ-Сатинато 200*60
М7 Tемный лак
0,0
6 804 9 072 -25%

Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Темный лак остекление Сатинато белое

Этот товар смотрят 23 человека
Дверь М 7 Т-06 (Темный Лак) ПО СТ-Сатинато 200*60
Лучшая цена
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 32966
Этот товар смотрят 14 человек

Фотографии покупателей

0,0
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 804
9 072
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 804 ₽
Коробка 557 ₽ x 3 шт.
Наличник 134 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 145
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0072 Коробка М Т-06 (Темный Лак) 2060*70*40
025-0072 ⋅ 557 ₽
 557
1 671
025-0073 Наличник М Т-06 (Темный Лак) 2150*70*13
025-0073 ⋅ 134 ₽
 134
670
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Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Темный лак остекление Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x60
200x60
Как сделать замеры
Цвет: Tемный лак
Дверь М 7 Т-05 (Светлый Лак) ПО СТ-Сатинато 200*60 Дверь М 7 Т-04 (Медовый) ПО СТ-Сатинато 200*60
Дверь М 7 Т-06 (Темный Лак) ПО СТ-Сатинато 200*60
Дверь М 7 Без отделки ПО СТ-Сатинато 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Классика

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Tемный лак
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.08
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь из отборного клееного массива сосны
Отделка
двухкомпонентный полиуретановый лак
Материал
100% массив сосны

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Tемный лак
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    19
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.08

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Отзывы и вопросы о товаре

30
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
29 октября 2021
5
Комментарий
Пару недель назад приобрели двери в магазине «Мебель 169». Все устраивает, нет никаких нареканий. В самом магазине большой выбор межкомнатных дверей, а так же ручек для них. Можно выбрать доставку на любой день, когда вам удобно это боооольшой + компании. Так же не могу не отметить работу сотрудников. Всегда бегают и помогают с выбором. Перед доставкой позвонили и предупредили, что вызывает уважение, ведь успели подготовить квартиру к доставке наших дверей. Сами двери прибыли в упаковке, после распаковки мы обсмотрели двери на дефекты, были найдены небольшие царапины у ручек, но это не так критично. Большое спасибо работникам,которые устанавливали их, так как мы не смогли,а нанимать отбельных людей как то не хотелось. Все рекомендуем,а сами будем ещё заказывать!
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В
04 октября 2021
5
Комментарий
Купила двери в детскую. Сами знаете что детская комната может превратиться не пойми во что. Хотела купить именно такие чтоб возможно было их отмыть от любых пятен и рисунков. И нашла те самые в Мебель 169.Выбор очень большой, я пришла и сразу объяснила ситуацию, что покупаю двери в детскую комнату. Мне показали варианты и уже среди них я выбирала что мне по душе и по карману. Ручки уже выбрала сама. Заказ оформили быстро и четко. Привезли буквально через несколько дней. Всем рекомендую!
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Ф
09 августа 2021
4
Комментарий
Хочу поблагодарить менеджера Алёну магазина мебель 169. Девушка знает свою работу, помогла выбрать те самые двери. Быстро оформила заказ и объяснила что и как. Перед тем как мне доставили двери, менеджер прозвонила и предупредила что в течении 2 часов мне их доставят. Двери в идеальном состоянии лучше чем на фото.Цвет такой же как в магазине. В общем большое спасибо за работу,все знают чем занимаются. Буду вас рекомендовать всем!
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