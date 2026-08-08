Дверь межкомнатная Неоклассик-30 ПЭТ White Silk, глухая, царговая 200x90

Описание

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.

Цвет по RAL

White Silk - примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU)

Особенности

Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности, без пустот. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках (в обычных дверях не более 6).