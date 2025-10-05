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  6. Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
4,8
3 977

Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая

4,8
Этот товар смотрят 6 человек
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 848867
Этот товар смотрят 16 человек

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0,0
2 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 977
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 977 ₽
Коробка 851 ₽ x 3 шт.
Наличник 472 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 946
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
663 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 48 раз
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59132-3047 Коробка телескопическая ПП Dacota Wood МДФ 2070*70*32 (у,п)
59132-3047 ⋅ 851 ₽
 851
2 553
59270-3083 Наличник телескопический ПП Dacota Wood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
59270-3083 ⋅ 472 ₽
 472
1 416
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Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Цвет: Dacota Wood
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Dacota Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta
  • Материал:
    Полипропилен

Характеристики

  • Артикул:
    58070-2537
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Dacota Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Grey Fog
  • Вес, кг:
    27.8
  • Размер упаковки:
    201*71*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF
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Дополнительно:

  • Образец:
    в 2 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Двери укомплектованы графитовым сатинированным стеклом "Grey Fog" ( GF ). Дешевое стекло с пескоструйной обработкой при производстве не используется. Отделка: Гладкое покрытие с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости, на основе полипропилена (Южная Корея). Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Отделка
Гладкое покрытие с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости.
Стекло
Сатинированное стекло "Grey Fog"

Характеристики

  • Артикул:
    58070-2537
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Dacota Wood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Grey Fog
  • Вес, кг:
    27.8
  • Размер упаковки:
    201*71*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF

Отзывы и вопросы о товаре

2
По умолчанию
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  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
05 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
05 октября 2025
5
Вам помог этот отзыв?

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