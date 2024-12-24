Дверь межкомнатная Порта-28 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая

Описание

Отделка

Гладкое покрытие с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости, на основе полипропилена (Южная Корея). Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.

Стекло

Сатинированное стекло "Grey Fog"

Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Двери укомплектованы графитовым сатинированным стеклом "Grey Fog" ( GF ). Дешевое стекло с пескоструйной обработкой при производстве не используется. Отделка: Гладкое покрытие с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости, на основе полипропилена (Южная Корея). Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.