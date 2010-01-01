Дверь межкомнатная Диамонд-1 Винил Латте бархат, глухая, кромка abs, царговая
0,0
14 970 ₽
Дверь межкомнатная Диамонд-1 Винил Латте бархат, глухая, кромка abs, царговая 200x60
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Арт. 625584
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|VRDS162
|
Коробка "Т" В (Латте бархат) МДФ 2100*70*32 (у.п)
VRDS162 ⋅ 1 289 ₽
|1 289 ₽
|
|3 867 ₽
|VRDS163
|
Наличник "Т" В (Латте бархат) Тип-0 МДФ 2185*80*10
VRDS163 ⋅ 790 ₽
|790 ₽
|
|3 950 ₽
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Дверь межкомнатная Диамонд-1 Винил Латте бархат, глухая, кромка abs, царговая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Бархат
-
Материал:Винил
Характеристики
-
Артикул:VRDM0360
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Бархат
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Латте бархат
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:22
-
Размер упаковки:201*61*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, бархатная
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.042
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас изготовлен из древесины хвойных пород и МДФ.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Винил бархат. Однородное бархатное покрытие обеспечивает повышенную защиту изделия от повреждений и гарантирует долгий срок службы.
Характеристики
-
Артикул:VRDM0360
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Бархат
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Латте бархат
-
Общий цвет:Серый
-
Вес, кг:22
-
Размер упаковки:201*61*4,1
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, бархатная
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокий
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Нет
-
Объём, м. куб.:0.042
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Каркас изготовлен из древесины хвойных пород и МДФ.
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