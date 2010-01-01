Дверь межкомнатная Браво-7 Винил, Grey Pro, остекленная, magic fog, кромка ABS, каркасно-щитовая
0,0
7 620 ₽
Дверь межкомнатная Браво-7 Винил, Grey Pro, остекленная, magic fog, кромка ABS, каркасно-щитовая 200x90
Арт. 506869
Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|147-0072
|
Коробка "Т" В Grey Pro МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0072 ⋅ 630 ₽
|630 ₽
|
|1 890 ₽
|147-0073
|
Наличник "Т" В Grey Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0073 ⋅ 390 ₽
|390 ₽
|
|1 170 ₽
Дверь межкомнатная Браво-7 Винил, Grey Pro, остекленная, magic fog, кромка ABS, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo
-
Материал:Винил
Характеристики
-
Артикул:146-0554
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Bravo
-
Коллекция:Bravo
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Grey Pro
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Magic Fog
-
Вес, кг:20
-
Кромка:ABS
-
Поверхность:Гладкая, приятная на ощупь
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Описание
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
