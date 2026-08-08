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  4. Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
4,9
18 428 23 035

Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая 210x90

4,9
Этот товар смотрят 14 человек
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1027784
Этот товар смотрят 5 человек

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Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
18 428 23 035
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 18 428 ₽
Погонаж 16 363 ₽
Изменить
34 791
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
3 072 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59144-11247 Комплект коробки Invisible 2300/1000-59*44 (R), кромка-матовый хром, (AGB)
59144-11247 ⋅ 16 363 ₽
 16 363
16 363
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Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая 210x90
Направление открывания:
Правое открывание
Левое открывание
Правое открывание
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70 200×80 200×90 210×60 210×70 210×80
210×90
220×60 220×70 220×80 220×90 230×60 230×70 230×80 230×90
Как сделать замеры
Цвет: Shellac White
Дверь межкомнатная Порта Invisible Reverse 4A ПЭТ, правое открывание, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая матовый хром, каркасно-щитовая
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    210 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Открывание:
    Правое открывание
  • Толщина, мм:
    59
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible Reverse
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    58190-10820
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    210
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    59
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible Reverse
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Shellac White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    33
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Кромка:
    Алюминиевая матовый хром
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (Защелка AGB магнитная черная)
  • Фрезеровка под петли:
    Да (2 скрытые петли AGB)
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

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Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
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Петли
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Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем
Комплектующие
Врезана магнитная защелка AGB, выполнена фрезеровка под 2 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 2 скрытыми петлями AGB.
Стекло
Без стекла
Декор
Без декора
Особенности
Дверь скрытого монтажа с внешним открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете Матовый хром

Характеристики

  • Артикул:
    58190-10820
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    210
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    59
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible Reverse
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Shellac White
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    33
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Кромка:
    Алюминиевая матовый хром
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (Защелка AGB магнитная черная)
  • Фрезеровка под петли:
    Да (2 скрытые петли AGB)
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF

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