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  5. Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
4,9
10 770

Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 200x90

4,9
Этот товар смотрят 22 человека
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1075928
Этот товар смотрят 29 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 770
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 770 ₽
Неопределенные 1 215 ₽ x 3 шт.
Неопределенные 735 ₽ x 3 шт.
Изменить
16 620
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 795 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
170-0131 Коробка "Т" ПЭТ Real Oak МДФ 2070*70*32 (у,п)
170-0131 ⋅ 1 215 ₽
 1 215
3 645
170-0132 Наличник "Т" ПЭТ Real Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
170-0132 ⋅ 735 ₽
 735
2 205
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Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70 200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Real Oak
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Real Oak, real oak, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ White Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Clay Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0.10.А ПЭТ Grey Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    169-1361
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Real Oak
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Real Oak
  • Вес, кг:
    28
  • Размер упаковки:
    201*91*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог.
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да. Защелка «LM-3-WC SBlack» (В13)
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной 1 мм по технологии «невидимого шва». Для кромкооблицовки и отделки лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    5 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Композитный каркас двери на основе высококачественного соснового бруса и LVL облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм - это вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель «Honeycomb Block». Торцы защищены алюминиевой кромкой. В комплекте бесшумная магнитная защелка «LM-3-WC SBlack» (В13).
Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Декор
Real Oak — со структурой натурального окрашенного шпона, примерно соответствует RAL 1036, матовый (≈ 4,5 GU), Black Silk (BS) — черные матовые декоративные вставки (P3) и кромка (K4).

Характеристики

  • Артикул:
    169-1361
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Real Oak
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Real Oak
  • Вес, кг:
    28
  • Размер упаковки:
    201*91*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог.
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да. Защелка «LM-3-WC SBlack» (В13)
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной 1 мм по технологии «невидимого шва». Для кромкооблицовки и отделки лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации.

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