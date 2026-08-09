Дверь межкомнатная Браво-0.21.А ПЭТ Real Oak, black silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 200x60

Описание

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Декор

Real Oak — со структурой натурального окрашенного шпона, примерно соответствует RAL 1036, матовый (≈ 4,5 GU), Black Silk (BS) — черные матовые декоративные вставки (P3) и кромка (K4).

Композитный каркас двери на основе высококачественного соснового бруса и LVL облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм - это вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель «Honeycomb Block». Торцы защищены алюминиевой кромкой. В комплекте бесшумная магнитная защелка «LM-3-WC SBlack» (В13).