Дверь межкомнатная Граффити-21 Винил Grey Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 190x55

Отделка

Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Особенности

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.