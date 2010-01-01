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Граффити-21 Grey Pro
0,0
5 771 6 412 -10%

Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Grey Pro глухая

Этот товар смотрят 25 человек
ДП В Граффити-21 Grey Pro 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 472062
Этот товар смотрят 17 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 771
6 412
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 771 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 761
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
962 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0072 Коробка "Т" В Grey Pro МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0072 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0073 Наличник "Т" В Grey Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0073 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Grey Pro глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Grey Pro
ДП В Граффити-21 Super White 200*70
ДП В Граффити-21 Grey Pro 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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