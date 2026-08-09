Дверь межкомнатная Порта ПТА-50.11 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая

Описание

Отделка

FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем

Комплектующие

Врезная магнитная защелка Border (черная)

Особенности

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. С 2-х сторон по высоте двери установлен черный декоративный элемент

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. С 2-х сторон по высоте двери установлен черный декоративный элемент