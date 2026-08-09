Дверь межкомнатная Порта ПТА-51 B ПЭТ, Shellac White в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, каркасно-щитовая 200x60

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. С 2-х сторон по высоте двери установлен черный декоративный элемент. Дверь укомплектована зеркалом - Mirox Grey.
Отделка
FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем
Комплектующие
Врезная магнитная защелка Border (черная)
Особенности
Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. С 2-х сторон по высоте двери установлен черный декоративный элемент. Дверь укомплектована зеркалом - Mirox Grey.
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