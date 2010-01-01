Как до нас добраться Бирюлево западное

На автомобиле На общественном транспорте От станции метро Бульвар Адмирала Ушакова Пешком Едем по улице Подольских Курсантов в сторону МКАД. Съезжаем на МКАД в сторону МКАД Север. Через 3 км на съезде сворачиваем на улицу Поляны. Едем по улице Поляны до поворота наево на улицу ал. Витте. Проезжаем по улице ал. Витте и по левой стороне видим синий в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! От остановки “Улица Подольских Курсантов” на автобусе М96, М97, С908, С960, С970 доехать до станции метро “Пражская”. От метро “Пражская” едем до метро”Бульвар Дмитрия Донского, делаем пересадку на метро “Улица Старокачаловская” и едем до остановки метро “Бульвар Дмитрия Ушакова”. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1). Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1). Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1) По улице Адмирала Лазарева идем до Веневской улицы (направо, если стоять спиной к метро). Дойдя до Веневской улицы (1ый светофор), переходим дорогу по улице Адмирала Лазарева и идем вдоль Веневской улицы. Проходим ТЦ Витте Молл и за ним поворачиваем налево. Заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!