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  4. Бульвар Адмирала Ушакова
  5. Дрожжино
Как до нас добраться Дрожжино
Северное Бутово
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Ясенево
Щербинка
Дрожжино
Подольск
  1. Едем по Варшавскому шоссе в стороны Москвы и сворачиваем на съезде на Новобутовский проезд.
  2. По Новобутовскому проезду едем до улицы Поляны и сворачиваем на нее направо.
  3. Едем по улице Поляны до поворота налево на улицу ал. Витте.
  4. Проезжаем по улице ал. Витте и по левой стороне видим синий в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  5. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. Садимся на 520, 1201, 1142, 868к автобус и едем до станции метро “Улица Старокачаловская”.
  2. От метро “Улица Старокачаловская” едем до остановки метро “Бульвар Дмитрия Ушакова”.
  3. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1).
  4. Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева.
  5. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”.
  6. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  7. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1).
  2. Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева.
  3. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”.
  4. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  5. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1)
  2. По улице Адмирала Лазарева идем до Веневской улицы (направо, если стоять спиной к метро).
  3. Дойдя до Веневской улицы (1ый светофор), переходим дорогу по улице Адмирала Лазарева и идем вдоль Веневской улицы.
  4. Проходим ТЦ Витте Молл и за ним поворачиваем налево.
  5. Заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  6. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!