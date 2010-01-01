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  4. Бульвар Адмирала Ушакова
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Как до нас добраться Ясенево
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Ясенево
Щербинка
Дрожжино
Подольск
  1. С Новоясеневского проспекта сворачиваем на улицу Паустовского и едем до МКАД.
  2. Съезжаем на МКАД в сторону МКАД ЮГ.
  3. Через 2 км на съезде сворачиваем на улицу Поляны.
  4. Едем по улице Поляны до поворота налево на улицу ал. Витте.
  5. Проезжаем по улице ал. Витте и по левой стороне видим синий в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  6. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. От метро “Ясенево” едем до станции метро “Новоясеневская”.
  2. Делаем пересадку на метро “Битцевский парк” и едем до остановки метро “Бульвар Дмитрия Ушакова”.
  3. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1).
  4. Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева.
  5. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”.
  6. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  7. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1).
  2. Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева.
  3. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”.
  4. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  5. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1)
  2. По улице Адмирала Лазарева идем до Веневской улицы (направо, если стоять спиной к метро).
  3. Дойдя до Веневской улицы (1ый светофор), переходим дорогу по улице Адмирала Лазарева и идем вдоль Веневской улицы.
  4. Проходим ТЦ Витте Молл и за ним поворачиваем налево.
  5. Заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  6. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!