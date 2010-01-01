Как до нас добраться Северное Бутово

На автомобиле На общественном транспорте От станции метро Бульвар Адмирала Ушакова Пешком Едем по улице Бульвар Дмитрия Ушакова в сторону Веневской улице. Съезжаем на Веневскую улицу и на первом светофоре поворачиваем налево на улицу Адмирала Лазарева. На первом повороте сворачиваем направо на улицу ал.Витте. Проезжаем ТЦ Витте Молл и поворачиваем направо к ТЦ Южное Бутово. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! Доезжаем до метро “Улица Старокачаловская” и едем до остановки метро “Бульвар Дмитрия Ушакова”. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1). Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1). Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1) По улице Адмирала Лазарева идем до Веневской улицы (направо, если стоять спиной к метро). Дойдя до Веневской улицы (1ый светофор), переходим дорогу по улице Адмирала Лазарева и идем вдоль Веневской улицы. Проходим ТЦ Витте Молл и за ним поворачиваем налево. Заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!