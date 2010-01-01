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Как до нас добраться Северное Бутово
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Щербинка
Дрожжино
Подольск
  1. Едем по улице Бульвар Дмитрия Ушакова в сторону Веневской улице.
  2. Съезжаем на Веневскую улицу и на первом светофоре поворачиваем налево на улицу Адмирала Лазарева.
  3. На первом повороте сворачиваем направо на улицу ал.Витте.
  4. Проезжаем ТЦ Витте Молл и поворачиваем направо к ТЦ Южное Бутово.
  5. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. Доезжаем до метро “Улица Старокачаловская” и едем до остановки метро “Бульвар Дмитрия Ушакова”.
  2. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1).
  3. Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева.
  4. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”.
  5. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  6. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1).
  2. Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева.
  3. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”.
  4. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  5. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!
  1. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1)
  2. По улице Адмирала Лазарева идем до Веневской улицы (направо, если стоять спиной к метро).
  3. Дойдя до Веневской улицы (1ый светофор), переходим дорогу по улице Адмирала Лазарева и идем вдоль Веневской улицы.
  4. Проходим ТЦ Витте Молл и за ним поворачиваем налево.
  5. Заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”.
  6. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!