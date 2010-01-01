Как до нас добраться Чертаново Южное

На автомобиле На общественном транспорте От станции метро Бульвар Адмирала Ушакова Пешком Едем по Варшавскому шоссе в сторону МКАД. Съезжаем на МКАД в сторону МКАД Север. Через 1 км на съезде сворачиваем на улицу Поляны. Едем по улице Поляны до поворота наево на улицу ал. Витте. Проезжаем по улице ал. Витте и по левой стороне видим синий в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! От метро “Улица Академика Янгеля” до метро”Бульвар Дмитрия Донского, делаем пересадку на метро “Улица Старокачаловская” и едем до остановки метро “Бульвар Дмитрия Ушакова”. Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1). Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1). Идем до автобусной остановки на улице Адмирала Лазарева. Садимся на 691 автобус и едем до остановки “2ой микрорайон Южного Бутово”. Переходим дорогу (Веневскую улицу) и заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте! Выходим из метро в сторону улицы Адмирала Лазарева (выход №1) По улице Адмирала Лазарева идем до Веневской улицы (направо, если стоять спиной к метро). Дойдя до Веневской улицы (1ый светофор), переходим дорогу по улице Адмирала Лазарева и идем вдоль Веневской улицы. Проходим ТЦ Витте Молл и за ним поворачиваем налево. Заходим в синий ТЦ “Южное Бутово”. Поднимаемся по лестнице на 2 этаж, либо едем на лифте, нажимая кнопку “3 этаж”. Вы на месте!