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Future-651 Дуб патина золото
0,0
13 966

Дверь межкомнатная Future-651 Дуб патина золото Сатинато белое

Этот товар смотрят 29 человек
ДП "Future-651" Дуб патина золото Сатинато белое 200х70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 390727
Этот товар смотрят 28 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 966
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 966 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
20 496
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 328 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT016003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб патина золото
FDT016003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT016007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб патина золото
FDT016007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
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Дверь межкомнатная Future-651 Дуб патина золото Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x70
200x30
200x35
200x40
200x45
200x50
200x55
200x60
200x70
200x80
200x85
200x90
200x95
200x100
Как сделать замеры
Цвет: Дуб патина золото
ДП "Future-651" Дуб Винчестер светлый Сатинато белое 200х70
ДП "Future-651" Дуб патина золото Сатинато белое 200х70
ДП "Future-651" Дуб Серена керамика Сатинато белое 200х70 ДП "Future-651" Дуб Серена каменно-серый Сатинато белое 200х70
+4

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Текстурированная , матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.05
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Текстурированная , матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.05
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

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Отзывы и вопросы о товаре

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