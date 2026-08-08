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  5. Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
4,9
7 920

Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 200x90

4,9
Этот товар смотрят 12 человек
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1016463
Этот товар смотрят 24 человека

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 920
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 920 ₽
Коробка 810 ₽ x 3 шт.
Наличник 540 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 970
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 320 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1080 Коробка "Т" ЭКО Snow Art МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1080 ⋅ 810 ₽
 810
2 430
031-1081 Наличник "Т" ЭКО Snow Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1081 ⋅ 540 ₽
 540
1 620
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Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70 200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Snow Art
Дверь межкомнатная Браво-0.24.П Экошпон Snow Art, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
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Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-7390
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Snow Art
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    15
  • Тип коробки:
    Телескопическая
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм
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Дополнительно:

  • В наличии:
    3 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой черной кромкой из ПВХ.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Цвет по RAL
Snow Art - со структурой камня, примерно соответствует RAL 9002, матовый (≈ 2,3 GU).

Характеристики

  • Артикул:
    153-7390
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Snow Art
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    15
  • Тип коробки:
    Телескопическая
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм

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