Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 200x60

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Цвет по RAL

Look Art — со структурой камня, примерно соответствует RAL 7048, матовый (≈ 3,1 GU).

Декор

Mirox Grey — зеркало в цвете "графит".

Особенности

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой черной кромкой из ПВХ.